Дума повысила до четырех лет возраст детей, чьи матери могут рассчитывать на УДО

Соответствующий законопроект приняли на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который повышает до четырех лет возраст детей, матери которых могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) от ответственности за преступления небольшой тяжести.

Документ был внесен в Думу кабмином в феврале, в первом чтении депутаты приняли его в апреле. Поправками дополняется Уголовный кодекс РФ. По действующим нормам, УДО может быть применено при отбытии не менее одной четверти срока наказания за преступления небольшой тяжести беременной женщиной или матерью ребенка до трех лет, который находится в доме ребенка исправительного учреждения. Таким женщинам также предоставляется право на замену неотбытой части наказания на более мягкое.

Новые нормы увеличивают возраст детей, чьи матери могут рассчитывать на УДО и замену неотбытой части наказания более мягким, до четырех лет. Как отмечали авторы инициативы, нововведения "создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми".

Согласно документу, новые нормы вступят в силу через 180 дней после официального опубликования закона.