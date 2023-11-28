В Чехии за сутки выявили наибольшее число заражений ковидом за полтора года

По данным министерства здравоохранения, 27 ноября тесты показали 2 814 инфицированных

ПРАГА, 28 ноября. /ТАСС/. Минздрав Чехии сообщил на своем сайте о значительном росте количества случаев заражения коронавирусом в республике. В понедельник тесты выявили 2 814 инфицированных ковидом, что стало наибольшим показателем за последние полтора года.

Согласно данным министерства здравоохранения, из 2 814 выявленных 27 ноября больных ковидом 1 341 заразился повторно. В республике госпитализировано 647 ковид-пациентов, 38 из которых находятся в отделениях реанимации.

В Чехии, согласно медикам, начинается эпидемия гриппа и острых респираторных заболевания. Число больных гриппом, по сравнению с предыдущей неделей, возросло в республике на 125%.