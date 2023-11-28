В Саратовской области закрылся сезон навигации на маломерных судах

Нарушителям распоряжения грозит административный штраф в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей

САРАТОВ, 28 ноября. /ТАСС/. Сезон навигации на маломерных судах закрывается в Саратовской области, сообщает управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.

"Сегодня в регионе закрывается сезон навигации на маломерных судах", - сообщили в управлении со ссылкой на распоряжение правительства региона.

Как пояснили в ведомстве, при низких температурах велика вероятность обледенения маломерных судов, что влияет на их устойчивость. Катер или моторная лодка могут внезапно перевернуться. "С учетом низкой температуры воды падение в водоем с судна может оказаться смертельным даже при наличии спасательного жилета", - добавили в управлении.

Нарушителям грозит административный штраф в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей.