В Сочи открыли сквер с памятником академику РАН Борису Лапину

На церемонии открытия присутствовал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Новый сквер с памятником академику РАН Борису Лапину открыли в селе Веселом Адлерского района города-курорта Сочи. На церемонии открытия присутствовал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"В Сочи открыли сквер имени основоположника приматологии Бориса Лапина и установили в центре сквера полутораметровый бюст великого российского академика", - говорится в сообщении.

На площади порядка 2,5 тыс. кв. м реализован проект уникального ландшафтного дизайна. Здесь появилась аллея с современной парковой мебелью, освещением и композицией из субтропических растений и трех тыс. сезонных цветов. Высажено почти 90 деревьев хвойных пород и пальмы. На территории сквера также можно посмотреть выставку под открытым небом. Экспозиция состоит из четырнадцати стендов с информацией о профессиональной деятельности Лапина и НИЦ "Курчатовский институт".

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, НИИ медицинской приматологии в сложные 90-е годы был сохранен благодаря Лапину. На базе института производились экспериментальные исследования на приматах в областях онкологии, инфекционной патологии, вирусологии опухолей. На данный момент институт обладает самой крупной в Европе и единственной в России коллекцией приматов. Здесь содержат более 6 тыс. обезьян 23 видов. В 2023 году НИИ медицинской приматологии реорганизован в Курчатовский комплекс медицинской приматологии в составе НИЦ "Курчатовский институт".

Об ученом

Лапин - ученый с мировым именем, академик Российской академии наук, ведущий специалист в области патологической анатомии, онкологии, радиобиологии и медицинской приматологии. Он также изучал на приматах влияние экстремальных факторов в условиях космоса, участвовал в разработке программы космических полетов "Бион".