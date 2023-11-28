Казахстан может ужесточить выдачу идентификационных номеров иностранцам

Планируется, что заявку на ИИН можно будет подать только лично

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены ужесточить требования к получению иностранцами индивидуального идентификационного номера (ИИН), необходимого для открытия банковского счета. Планируется, что заявку на ИИН можно будет подать только лично, в то время как сейчас это можно сделать через представителя в республике.

"Иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается к услугодателю через государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления по форме", - говорится в проекте изменений в приказ министра внутренних дел Казахстана о правилах выдачи ИИН иностранцам, опубликованном на портале "Открытые нормативно-правовые акты" для публичного обсуждения.

В настоящее время иностранцы могут подать заявку на получение ИИН по нотариально заверенной доверенности через своего представителя в Казахстане по месту его пребывания или через портал госкорпорации "Правительство для граждан". По новым правилам работник госкорпорации должен провести идентификацию личности получателя ИИН, проверить его документы на достоверность. Кроме того, будет проверен факт пересечения иностранцем государственной границы Казахстана.

ИИН в Казахстане представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, генерируется для физического лица при первичной регистрации в информационно-производственной системе изготовления документов. Он расположен на лицевой стороне удостоверения личности гражданина Казахстана, а также указан в паспорте. Иностранным гражданам нужно получить ИИН для открытия счета в казахстанских банках, приобретения недвижимости и транспорта в Казахстане, ведения предпринимательской деятельности.