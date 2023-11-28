Путин направил приветствие форуму "Национальная система квалификаций России"

Как отметил президент, на этой экспертной площадке выстроен эффективный диалог, способствующий продвижению современных образовательных стандартов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям девятого Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России", отметив, что на этой экспертной площадке выстроен эффективный диалог, способствующий продвижению современных образовательных стандартов, повышению профессиональной подготовки и улучшению структуры занятости.

"Отмечу, что за прошедшие годы на вашей экспертной площадке выстроен эффективный диалог государства, бизнеса, образовательных и профсоюзных организаций по вопросам укрепления кадрового потенциала страны, - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля. - Такое прямое общение, в основе которого лежат актуальные запросы отраслей, потребности предприятий и компаний в специалистах, способствует продвижению современных образовательных стандартов, повышению качества профессиональной подготовки, улучшению структуры занятости и, конечно, задает ориентиры для молодежи".

Путин рассчитывает, что мероприятие "позволит сформировать инициативы, которые найдут применение на практике, послужат росту производительности труда в отечественной экономике и социальной сфере".

Форум проходит в Санкт-Петербурге 27-28 ноября.