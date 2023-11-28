Победители чемпионата "Профессионалы" получат приглашение на "Алые Паруса" в Петербурге

Финал турнира проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Победители Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" получат приглашение на праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече представителей ведущих корпораций, предприятий и бизнеса России с финалистами первого национального чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы - 2023".

"Теперь про "Алые паруса". Пожалуйста, я приглашаю всех, кто выиграет чемпионат, на "Алые паруса", - сказал он.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Первые сценарии мероприятия разрабатывались при участии главного режиссера Большого драматического театра Георгия Товстоногова. "Алые паруса" проводились до 1979 года, а затем после длительного перерыва эта традиция была возрождена в 2005 году. Праздник проводится в формате шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.