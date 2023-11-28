В Москве надеются на появление новых соглашений на форуме BRICS+ Fashion Summit

Министр правительства столицы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин выразил надежду, что В2В-шоурум в "Зарядье" принесет сделки как между российскими дизайнерами и байерами, так и с международными

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают, что в рамках форума BRICS+ Fashion Summit будут заключены новые соглашения о совместной работе между российскими и международными дизайнерами. Об этом сообщил на сессии саммита министр правительства столицы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

Он напомнил, что в 2022 году в Москве провели неделю моды. Ее посетило порядка 1,5 млн человек, показы шли на улице. Власти Москвы поставили новые цели по объединению не только регионов России, но и международное сообщество стран БРИКС: Дальний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка.

"И мне кажется, что сегодняшний форум - это подтверждение того, что все профессиональное сообщество этих стран готово сотрудничать и развивать свои локальные бренды в кооперации и с Россией, и с Москвой. <...> В2В-шоурум уже работает в "Зарядье", и мы надеемся, что он принесет нам сделки как между российскими дизайнерами и байерами, так и с международными тоже. Порядка 130 дизайнеров представляют свою продукцию", - сказал Фурсин.

По его словам, в прошлом году были благоприятные условия для локальных брендов, так как иностранные компании уходили с рынка. Но в то же время отечественные бренды были не настолько готовы выйти на рынок. Поэтому в Москве учредили несколько мер поддержки, а также в настоящее время развивают базовую инфраструктуру для фэшн-кластера, чтобы помочь локальным брендам развиваться.

Первый международный форум BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 28 ноября по 2 декабря. В дни саммита российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ. Он объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов.