Глава МЧС оценил готовность спасателей ликвидировать последствия ДТП на трассах

В ведомстве отметили, что за девять часов практических действий отработаны приемы и способы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на месте ДТП

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков в ходе масштабных учений оценил готовность спасателей ликвидировать последствия ДТП на федеральных автодорогах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"28 ноября под личным контролем главы МЧС России Александра Куренкова впервые проведено учение по устранению нарушений транспортного сообщения в осенне-зимний период на федеральной трассе. Масштабные практические мероприятия развернулись на автомагистрали М-11 "Нева" в шести регионах: Москве, Московской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областях и Санкт-Петербурге", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что за девять часов практических действий отработаны приемы и способы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на месте ДТП. Проверены реальность планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также надежность систем управления, связи и оповещения. "Всего [были] задействованы более 600 специалистов и 200 единиц техники. Особое внимание уделено порядку прохождения информации и организации межведомственного взаимодействия. Также рассмотрены различные сценарии действий в случае заторов на дороге при ДТП или снежных заносах", - сказал Куренков.

Все поставленные задачи были выполнены. В ближайшее время территориальные органы МЧС России представят анализ действий по своим субъектам в Национальный центр управления в кризисных ситуациях. Его специалисты обобщат данные и доложат о результатах учений. Итогом такого анализа станут конкретные предложения по совершенствованию мер безопасности на автомобильных дорогах в стране. "Полученный опыт будет учтен в работе, распространен на другие регионы. Это позволит повысить эффективность реагирования на дорожные происшествия", - подытожил глава ведомства.