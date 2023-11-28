Более 5 млн жителей Москвы и Подмосковья накопили долги за электроэнергию

Задолженность населения за потребленную электроэнергию перед АО "Мосэнергосбыт" на 1 ноября 2023 года составила 11,6 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 5 млн жителей Москвы и Московской области накопили долги за электроэнергию на общую сумму 11,6 млрд рублей. Об этом сообщил в пресс-службе АО "Мосэнергосбыт".

"5,3 млн жителей Москвы и области накопили долги за электроэнергию. Задолженность населения за потребленную электроэнергию перед АО "Мосэнергосбыт" на 1 ноября 2023 года составила 11,6 млрд рублей. При образовании просрочки по платежам компания в первую очередь информирует абонентов о возможных последствиях и мерах, которые могут быть к ним применены. И это не только отключение электроэнергии, но и дополнительные расходы - в том числе на оплату пеней и судебных издержек", - говорится в сообщении.

Как добавили в компании, с начала года был введен режим ограничения электроснабжения в отношении более 118 тыс. абонентов, накопивших 2,3 млн рублей долга. В суд направлено 52,3 тыс. заявлений на взыскание задолженности. Также у судебных приставов на исполнении находится 11,5 тыс. исполнительных производств на сумму 362 млн рублей. Долги взыскиваются, в основном, путем списания денежных средств с банковских счетов должников, а также в результате ареста и последующей продажи имущества.

"В последнее время активизировались представители различных движений, которые призывают людей к неплатежам, заявляя, что жилищно-коммунальные услуги якобы можно получать бесплатно, и они готовы за определенную плату юридически защитить неплательщиков от ресурсоснабжающих организаций. Ранее похожие организации были признаны судами экстремистскими, а их руководители осуждены и получили реальные сроки заключения", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что обязанность оплачивать услуги ЖКХ предусмотрена действующим жилищным законодательством, и несвоевременная оплата счетов приведет должников к неблагоприятным последствиям. Гарантирующий поставщик сначала привлекает внимание абонентов к наличию задолженности, чтобы уберечь их от ограничения ресурса или взыскания долга по суду. В случае финансовых затруднений АО "Мосэнергосбыт" идет навстречу клиентам и предлагает рассрочку платежа, помогает составить график погашения задолженности. В этом году за такой поддержкой обратились более 898 человек, подписавших соглашения о реструктуризации долга на сумму более 51 млн рублей.

"Напоминаем, что оплатить электроэнергию и другие жилищно-коммунальные услуги удобно и без комиссии можно дистанционно: в едином личном кабинете клиента - my.mosenergosbyt.ru; через мобильное приложение "Мой Мосэнергосбыт"; на официальном сайте АО "Мосэнергосбыт"; воспользовавшись услугой "Автоплатеж" (подключить в едином личном кабинете клиента и в мобильном приложении "Мой Мосэнергосбыт"); в социальной сети "ВКонтакте", - заключили в пресс-службе компании.