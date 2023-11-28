Голикова: чемпионаты профессий открывают возможности для молодежи из удаленных регионов

Вице-премьер отметила, что в чемпионате "Профессионалы" на региональном уровне было представлено 5 тыс. работодателей, сейчас на федеральном уровне участвуют 900

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Чемпионаты профессий дают возможность молодежи из удаленных регионов России показать себя крупным предприятиям. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время встречи представителей бизнеса с участниками финала чемпионата "Профессионалы".

"В каждом регионе есть региональные чемпионаты, и вы можете участвовать в региональных чемпионатах. То, что происходит в Санкт-Петербурге и то, что ежегодно будет проходить в Великом Новгороде - это чемпионат профессий будущего - возможность себя проявить, возможность показать себя работодателям. Как на региональном уровне, так и федеральном", - сказала она, ответив на вопрос, как устроиться на работу в крупные компании молодым людям из удаленных территорий.

Как отметила вице-премьер РФ, в чемпионате "Профессионалы" на региональном уровне было представлено 5 тыс. работодателей, сейчас на федеральном уровне участвуют 900. Кроме этого, молодые люди могут воспользоваться сервисом "Работа России", где размещено 1,9 млн вакансий.

"Начиная со следующего года, с 1 апреля, на "Работе России" начнется заключение трудовых договоров с теми, кто окончил средне-специальные и высшие учебные заведения. И у вас появляется возможность посмотреть и проявить себя", - сказала она.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.