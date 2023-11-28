Предстоящий год в Петербурге объявили годом СПбГУ в честь 300-летия вуза

В день основания вуза на ростральных колоннах зажгут факелы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Предстоящий 2024 год в Санкт-Петербурге объявлен годом Санкт-Петербургского государственного университета в честь 300-летия вуза. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе торжественного открытия Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона в рамках чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

"Это точка отсчета истории университетского образования в России. Мы гордимся не только историей нашего прославленного вуза, но и его современными достижениями. Это кузница кадров для страны. Самый известный его выпускник - наш президент Владимир Владимирович Путин. Юбилей СПбГУ - событие государственного масштаба. Приняли решение объявить в Петербурге 2024-й год Годом Санкт-Петербургского государственного университета", - сообщил губернатор.

В честь юбилея университета общественный транспорт Петербурга получит соответствующее оформление. На туристических картах появятся объекты СПбГУ. Дворцовый мост украсят флаги университета, а в день основания вуза - 8 февраля - на ростральных колоннах зажгут факелы. Университет примет участие в мероприятиях Дня города на отдельной площадке. Тема 300-летия СПбГУ также найдет отражение в празднике выпускников "Алые паруса".

Ректор СПбГУ Николай Кропачев поблагодарил губернатора за объявление следующего года Годом СПбГУ. "Мы проведем его особо, покажем наши достижения, чтобы город мог нами гордиться", - сказал он.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.