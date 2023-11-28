В квартире в Москве найден мертвым конструктор керамических бронежилетов Борис Балашов

Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, конструктор бронежилетов с керамическими пластинами Борис Балашов умер в возрасте 98 лет в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Накануне на улице Мусы Джалиля в квартире найден мертвым Борис Балашов. Ему было 98 лет. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность", - сказал собеседник агентства. По его словам, следов насильственной смерти не обнаружено.

Борис Балашов родился 20 августа 1925 года. Он ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке. Балашов получил патент на 50 изобретений. В 1989 году за керамический бронежилет получил Государственную премию.