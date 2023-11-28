Мишустин направил приветствие форуму "Национальная система квалификаций России"

Как отметил премьер-министр, форум уже много лет объединяет представителей экспертных сообществ и работодателей, формирует и укрепляет кадровый потенциал

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников и гостей девятого Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России", отметив, что форум уже много лет объединяет представителей экспертных сообществ, работодателей, а также формирует и укрепляет кадровый потенциал.

"Уже много лет он [форум] объединяет представителей экспертных сообществ, объединений работодателей, ведущих компаний, научных и учебных заведений. Предоставляет уникальную возможность укрепить партнерские отношения и обменяться опытом, обсудить ключевые задачи формирования и укрепления кадрового потенциала, актуальные вопросы и вызовы, которые стоят перед страной", - говорится в телеграмме премьер-министра, опубликованной на сайте правительства.

Глава кабмина отметил, что использование современных технологий требует от специалистов не только высокого уровня компетентности, но и умения ориентироваться в разных сферах деятельности, адаптироваться к меняющимся условиям, следить за нововведениями, постоянно осваивать дополнительные знания и навыки. За время своего существования национальной системы квалификаций (НСК) доказала свою эффективность в создании программ профессиональной подготовки и повышения производительности труда. Мишустин также подчеркнул, что благодаря НСК совершенствуется нормативно-правовая база, устанавливаются и регулируются единые требования, разрабатываются стандарты и механизмы независимой оценки, а также признания квалификаций в различных отраслях.

"Сегодня вы все вносите свой вклад в развитие и модернизацию нашей страны. Помогаете в решении экономических и социальных задач. Уверен, ваша встреча придаст импульс реализации прорывных идей и решений, поможет запуску востребованных проектов", - резюмировал Мишустин, пожелав всем участникам форума конструктивных дискуссий, новых достижений и успехов.

Форум проходит в Санкт-Петербурге 27-28 ноября 2023 года на площадке выставочного центра "Экспофорум".