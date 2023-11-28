Власти Кубани за пять лет благоустроили 1,3 тыс. общественных территорий

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе обновляется 142 территории, на что из бюджетов всех уровней было направлено 4 млрд рублей

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края за пять лет благоустроили 1,3 тыс. общественных территорий. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в рамках профильного совещания.

"За пять лет уже благоустроили 1,3 тыс. территорий, это видимый результат работы власти, другое качество жизни в наших городах и станицах", - сказал Кондратьев. Он напомнил, что в текущем году в регионе обновляется 142 территории, на что из бюджетов всех уровней было направлено 4 млрд рублей.

По словам губернатора, зеленые зоны благоустраивают по нацпроекту "Жилье и городская среда".

В планах на будущий год, как отметил Кондратьев, значится под обновление 65 общественных пространств. "Чтобы уложиться в сроки, нужно уже сейчас приступать к конкурсным процедурам, заключить все контракты до 15 января и, как только позволит погода, начинать благоустройство", - подчеркнул Кондратьев. Он также подчеркнул, что к работам необходимо привлекать подрядчиков с хорошей репутацией, использовать материалы кубанских производителей и саженцы местных питомников.

В свою очередь вице-губернатор Андрей Прошунин отметил, что к настоящему времени из плана на текущий год приведено в порядок 106 парков и скверов. "На оставшихся 36 территориях работы - в финальной стадии, готовность составляет 95%, там завершают установку малых архитектурных форм, дополнительное озеленение, ведут приемку объектов", - сказал Прошунин. В частности, в зеленых зонах устанавливают детские и спортивные площадки, беседки и шахматные столы, делают уличное освещение, площадки для проведения мероприятий. Кроме того, высаживаются новые деревья и кустарники, монтируют системы полива, устанавливают камеры видеонаблюдения.