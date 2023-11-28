Высшую школу нефти создадут на базе АГНИ в начале 2024 года

Ректор вуза Александр Дьяконов сообщил, что кампус частично запущен, студенты живут в общежитиях, в корпусах проводятся исследования

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Алметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ) в начале 2024 года завершит преобразование в Алметьевский государственный технологический университет, или Высшую школу нефти. К этому моменту будет завершено строительство уникального в России кампуса, сообщил ТАСС ректор вуза Александр Дьяконов в ходе Третьего конгресса молодых ученых.

"Мы будем называться Алметьевский государственный технологический университет, Высшая школа нефти. В январе-феврале следующего года. Идет процесс изменения названия и статуса. К этому моменту у нас построится огромный кампус, уникальный в стране, где индустриальный партнер полностью за счет своих средств построил кампус. Порядка 25 млрд рублей вложила компания "Татнефть". Он готов на 90%", - сообщил ТАСС ректор АГНИ.

По словам ректора, кампус частично запущен, студенты живут в общежитиях, в исследовательских корпусах проводятся исследования. "Учебный корпус на 30 тыс. кв. м в декабре будет сдан. Это уникальное место в России", - сказал Дьяконов.

Проект по строительству кампуса реализуется с 2018 года. В составе проекта АГНИ, Татарский научно-исследовательский институт и проектный институт нефти "ТатНИПИнефть". Построены и введены лабораторно-исследовательский корпус площадью 13 тыс. кв. м, два общежития площадью 14,5 тыс. кв. м на 712 мест и спорткомплекс. Альметьевский государственный нефтяной институт - это единственный нефтяной вуз Татарстана, готовит специалистов для нефтедобывающей промышленности и смежных отраслей. Ведет подготовку по 10 направлениям бакалавриата, 5 направлениям подготовки магистратуры и 5 программам аспирантуры. В АГНИ сейчас обучаются более 1,5 тыс. студентов.

Третий конгресс молодых ученых работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.