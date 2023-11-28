В Госдуме могут пройти парламентские слушания по миграционной политике

Их могут провести в первой половине 2024 года, сообщил спецпредставитель Думы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками предложит провести в первой половине следующего года парламентские слушания по миграционной политике. Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя комитета, спецпредставитель Думы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин.

Депутат отметил, что во вторник в комитете прошло в закрытом режиме обсуждение концепции миграционной политики с участием представителей Администрации президента РФ и МВД. По словам Затулина, со стороны парламентариев "было бы легкомысленно отрицать" существование преступности среди мигрантов, хотя удельный вес их преступлений среди всех совершаемых в стране очень невелик. Помимо этого, в разных отраслях экономики введены квоты для мигрантов, однако никто не учитывает этническую принадлежность лиц, которые прибыли на работу из других стран.

"Это вопросы, которые мы намерены обсудить в ходе, как мы договорились, парламентских слушаний по миграционной политике, которые наш комитет предложит провести в первом полугодии будущего года по итогам всех наших прошлых и будущих обсуждений", - сказал Затулин, заметив, что в комитете на рассмотрении находятся 23 законопроекта по миграции и гражданству.