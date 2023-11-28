В ООН заявили, что 57 млн человек страдали от нехватки продовольствия в 2022 году

Причиной этого стал климатический кризис, объяснила Всемирная продовольственная программа организации

РИМ, 28 ноября. /ТАСС/. Как минимум 57 млн человек испытывали острую нехватку продовольствия в прошлом году из-за экстремальных климатических явлений. Такие оценки привела Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, которая примет участие в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в ОАЭ, где призовет к срочным климатическим мерам по защите тех, кто больше всего подвержен воздействию климатического кризиса.

"Климатический кризис приводит к голоду во всем мире: только в прошлом году из-за экстремальных климатических явлений 57 млн человек оказались в ситуации острой нехватки продовольствия. ВПП предложит решения по защите тех, кто больше всего пострадал от изменения климата, особенно в нестабильных и затронутых конфликтами районах", - говорится в заявлении организации.

"В прошлом году ВПП помогла 15 млн человек в 42 странах защитить себя от ухудшающихся климатических условий. Однако за это же время еще 57 млн человек оказались в ситуации острого голода из-за экстремальных погодных явлений", - заявил директор программы ВПП ООН по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Гернот Лаганда.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.