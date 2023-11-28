Первое заседание по делу о геноциде в годы войны в Курской области назначили на 4 декабря

В качестве заинтересованных лиц привлечены губернатор, правительство Курской области

КУРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Первое заседание Курского областного суда по делу об установлении факта геноцида на территории Курской области в годы Великой Отечественной войны назначено на 4 декабря, к участию в качестве заинтересованного лица привлекут губернатора региона Романа Старовойта, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.

"4 декабря Курский областной суд начнет рассмотрение дела по заявлению прокуратуры Курской области об установлении на территории региона факта военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида народов СССР. По делу была проведена подготовка, по итогам которой определением суда к участию в деле в качестве заинтересованных лиц привлечены губернатор, правительство Курской области", - говорится в сообщении.

Также в качестве заинтересованных лиц выступят специалисты областного краеведческого музея, члены регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Судебное разбирательство назначено в открытом заседании. Исследование представленных материалов, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, пройдет в закрытом судебном заседании.

Первого ноября по поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокурор Курской области направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Курской области. С 1941 по 1943 год регион был оккупирован немецко-фашистскими войсками и их союзниками, действовало не менее 36 лагерей, в 19 из них содержали мирных жителей, в том числе женщин и детей. Большинство мест заключения являлись фильтрационными пунктами, узников отправляли на тяжелые работы, морили голодом, подвергали издевательствам, убивали. Только в Курске было расстреляно и уничтожено более 2 тыс. человек, убито свыше 1 тыс. пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тыс. человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз.

В Курской области оккупантами было сожжено 157 сел. Всего за период оккупации Курской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками уничтожено более 703 тыс. мирных жителей и военнопленных, из них свыше 38,7 тыс. вывезено в Германию. Актуальный размер материального ущерба, причиненного региону, превышает 23 трлн рублей.