Омбудсмен в Новосибирске предложила ввести в УК статью за отказ беременных лечить ВИЧ

Нина Шалабаева отметила, что отказ инфицированной беременной женщины может привести к заражению ребенка

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева предложила ввести уголовную ответственность за уклонение беременных женщин с диагнозом ВИЧ и СПИД от лечения, поскольку это может привести к заражению ребенка. Об этом она сообщила в пресс-центре ТАСС.

"Когда женщина инфицирована, беременна, она может отказаться от лечения. Я считаю, что это неправильно, потому что есть риск, что и ребенок заболеет. Поэтому я бы внесла [предложение] об уголовной ответственности за то, что [беременные] уклоняются от этого", - сказала она.

В настоящее время в УК РФ существует статья 112, предполагающая уголовную ответственность, если человек заведомо поставил другое лицо в опасность заражения ВИЧ. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до года. Ответственности за уклонение от лечения ВИЧ/СПИД сейчас в российском законодательстве нет.

Как сообщали ранее в Роспотребнадзоре, за 2022 год количество ВИЧ-инфицированных в Новосибирской области увеличилось на 20,1% - до 3 082 человек. Заболеваемость в регионе в два раза превышает уровень в РФ и Сибирском федеральном округе. Согласно докладу Росстата "Социально-экономическое положение России в январе - марте 2023 года", Новосибирская область оказалась в числе субъектов с наибольшим уровнем заболевших. Как отмечала в декабре прошлого года заведующая отделением профилактики центра СПИД Городской инфекционной клинической больницы № 1 Елена Пудова, в регионе увеличивается количество ВИЧ-инфицированных женщин, которые планируют беременность.

В Новосибирской области остро стоит проблема борьбы со СПИДом.