В Москве установят около 5 тыс. световых конструкций к зимним праздникам

Также в городе разместят свыше 1 тыс. искусственных елей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Более 4,9 тыс. световых декоративных конструкций и свыше 1 тыс. искусственных елей украсят Москву к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В общей сложности в этом году установим свыше 4,9 тыс. световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В настоящее время монтажные работы ведутся во всех административных округах, они будут завершены до 1 декабря", - сказал Бирюков.

Он отметил, что восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных столичных театров, вернутся в центр столицы. Они прошли техническую модернизацию, благодаря которой появились новые возможности программирования световой и цветовой динамики, интенсивности освещения.

"Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформляем световыми тоннелями, в парке Победы на Поклонной горе установим гигантский елочный шар высотой 20 м и весом порядка 35 т. Ставшая одним из символов новогодней Москвы конструкция "Полярные медведи" вновь займет свое место на проспекте Мира в районе Ростокино. Опоры освещения в парке "Зарядье" украсят световые консоли в виде спиралей, напоминающих новогодний серпантин", - добавил заммэра.

По его словам, для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. "Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - пояснил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.