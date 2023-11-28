Посольство РФ рекомендовало учитывать обстановку в Сьерра-Леоне при планировании поездок

Собеседник агентства отметил, что российские дипломаты поддерживают контакт с россиянами, находящимися в республике

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российское посольство рекомендует гражданам РФ, планирующим посетить Сьерра-Леоне, учитывать обстановку в республике на фоне вооруженных столкновений в Фритауне. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве России в Гвинее и Сьерра-Леоне.

"В ночь с 25 на 26 ноября в столице Сьерра-Леоне Фритауне произошли вооруженные столкновения между силами правопорядка и организованными группами неизвестных лиц. Сейчас в ночное время в стране действует комендантский час. Компетентными органами ведется расследование этих событий", - указали в посольстве. Там порекомендовали "учитывать данные обстоятельства при планировании возможных поездок в Сьерра-Леоне".

Кроме того, собеседник агентства отметил, что российские дипломаты в настоящий момент поддерживают контакт с гражданами РФ, находящимися в Сьерра-Леоне. "В случае необходимости у них есть возможность обратиться к почетному консулу России во Фритауне. На данный момент обращений от них об оказании помощи не поступало. Продолжаем внимательно следить за развитием событий", - пояснили в российском диппредставительстве.