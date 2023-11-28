Структуры по сохранению традиционных ценностей создали в 70 регионах

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Константин Малофеев сообщил, что в состав этих организаций входят самые уважаемые и авторитетные люди в регионах

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Советы при губернаторах либо комиссии при общественных палатах по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей открыты уже в 70 регионах страны при участии Всемирного русского народного собора (ВРНС). Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя ВРНС Константин Малофеев, подводя итоги работы собора за год с момента утверждения основ госполитики в сфере традиционных ценностей.

XXV Всемирный русский народный собор, посвященный теме "Настоящее и будущее Русского мира", проходит в Москве 27-28 ноября.

"Всемирный русский народный собор занят вместе с субъектами Федерации тем, чтобы во исполнение указа [президента] были открыты по регионам либо советы при губернаторах (по сохранению и укреплению традиционных ценностей - прим. ТАСС), либо комиссии при общественных палатах. Я могу сказать, что сейчас уже в 70 регионах из 89 такие советы или комиссии открыты, они начали свою работу", - сказал Малофеев в кулуарах форума.

По его словам, в состав этих организаций входят самые уважаемые и авторитетные люди в регионах. "Причем от региона к региону, разумеется, [эти ценности] несколько разные, потому что одни традиционные ценности в Грозном, другие традиционные ценности в Костроме, и работать в этих советах должны люди с безукоризненной репутацией - именно те, которых называли в свое время старейшинами, люди, с которых мы можем брать пример", - добавил замглавы ВРНС.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года утвердил своим указом Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Патриотизм, служение Отечеству, историческая память, нравственные идеалы отнесены к традиционным ценностям РФ. Гей-пропаганда отнесена к системе ценностей, разрушительной для общества России. Деятельность террористов, США и других недружественных стран, транснациональных корпораций несет угрозу традиционным ценностям в России. Формирование образа России как государства, которое хранит и защищает традиционные общечеловеческие ценности, является одной из целей государственной политики в этой сфере.