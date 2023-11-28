ГД обязывает нотариусов проверять документы о родстве в наследственных делах

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан для предотвращения хищения выморочного имущества

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, обязывающий нотариусов при ведении наследственных дел проверять подлинность представленных документов о родстве.

Документ внесло в палату парламента в июле Заксобрание Санкт-Петербурга. Новым положением предлагается дополнить ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате, в которой перечислены обязанности нотариуса. Согласно проекту нотариус будет обязан при ведении наследственных дел проводить проверки подлинности предоставленных документов о родстве путем получения информации из ФГИС "Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния" или направления уточняющих запросов в органы ЗАГС, их выдавшие. Корреспондирующие изменения предлагается внести в закон "Об актах гражданского состояния".

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан для предотвращения хищения выморочного имущества, то есть имущества, которое после смерти собственника по различным причинам не перешло к законным наследникам и его собственником становится субъект РФ. Разработчики инициативы пояснили, что мошенники предоставляют нотариусам поддельные документы о родстве с умершими одинокими лицами, а нотариусы, не проверяя подлинность представленных документов, выдают свидетельства о праве на наследство, "поскольку проверка документов на подлинность - это право нотариуса, а не обязанность".

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал инициативу, но указал в своем заключении, что законопроект не устанавливает сроки, в течение которых нотариус может получить информацию из реестра.