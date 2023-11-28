Дума разрешила регистрацию на сайтах РФ через зарубежные сервисы до 2025 года

Поправками дополняется закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2025 года периода, в течение которого на российских сайтах разрешается регистрация и авторизация с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты.

Документ внес в Госдуму замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ранее в ноябре. Поправками дополняется закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В июле Госдума приняла закон, который вводит с 1 декабря 2023 года запрет регистрации на российских сайтах, подразумевающих регистрацию и аутентификацию пользователя, с помощью иностранных сервисов электронной почты. Для аутентификации также запрещается использовать аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, например Google или Apple ID. Закон устанавливает, что пройти регистрацию можно будет по номеру телефона, через портал госуслуг, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах.

Как отмечал ранее Горелкин, сроки необходимо продлить, "иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей". Он подчеркивал, что новые нормы дадут российским цифровым платформам "больше времени на локализацию систем взаимодействия с пользователями". По мнению Горелкина, переходного периода до 2025 года "должно хватить, чтобы компании решили все технические сложности и завершили процессы перехода соответствующих подразделений под российский контроль".