Во Франции запретят курение в парках и на пляжах

В стране намерены увеличить минимальную стоимость пачки сигарет до €13 к 2026 году, заявил министр здравоохранения Франции Орельен Руссо

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Франции вводят повсеместный запрет на курение в общественных местах, в том числе в парках и на пляжах, а также запрещают одноразовые электронные сигареты и намерены увеличить минимальную стоимость пачки сигарет до €13 к 2026 году. Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения Франции Орельена Руссо.

"Теперь запрет на курение станет нормой, - сказал он. - Нынешний план по борьбе с потреблением табачной продукции распространится на все пляжи, общественные парки, леса и прилегающие территории ряда общественных учреждений, в частности школ".

Глава французского Минздрава подчеркнул, что ежегодно во Франции 75 тыс. человек умирают от последствий курения. Тем не менее, по его словам, ужесточение ограничений в этой сфере в период с 2017 по 2022 год позволило добиться снижения потребления табачной продукции среди молодежи старше 17 лет.

Власти намерены продолжать взятый ранее курс на удорожание сигарет: с 2025 года средняя цена пачки составит €12 (сейчас примерно €11), а к 2027 году она вырастет до €13. Руссо выразил мнение, что ценовой рычаг давления на курильщиков является наиболее действенным, и отметил, что такой подход разделяют и во Всемирной организации здравоохранения. Одновременно он заявил о планах по усилению поддержки курильщиков в направлении отказа от курения.

Кроме того, власти намерены оградить сограждан, особенно молодежь, от "продвигаемых товаров", призванных заместить сигареты и также вызывающих никотиновую зависимость. В частности, будет введен "запрет на одноразовые электронные сигареты" и будет вестись работа по "ограничению ароматизаторов, разрешенных для вейп-продуктов". "Мы также будем поддерживать различных участников табачной экономики, в частности табачников, по мере того как они будут осуществлять необходимые преобразования в своем бизнесе и снижать свою зависимость от доходов, связанных с табаком", - добавил министр.