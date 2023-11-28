Кириенко осмотрел аудитории двух вузов в Мариуполе

Первый заместитель руководителя Администрации президента проверил, в каких условиях учатся студенты

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко совместно с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным посетили Приазовский государственный технический университет (ПГТУ) и Мариупольский госуниверситет, и проверили в каких условиях учатся студенты.

"Совместно с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили вузы и осмотрели оснащенность аудиторий, условия, в которых учатся студенты. Кстати, в ПГТУ их 3 300, а в Мариупольском университете - 4 458. Количество обучающихся будет расти, что ценно в условиях дефицита кадров, особенно технических и инженерных", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он добавил, что в Приазовском государственном техническом университете и Мариупольском государственном университете с начала учебного года идут занятия, одновременно завершаются ремонтные работы. "От разрушений не осталось и следа, корпуса вузов стали как новые. И преподаватели, и студенты благодарны за такие условия. Им есть с чем сравнить то, что было раньше и теперь, когда вернулись в Россию", - отметил глава региона.