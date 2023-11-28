КС постановил, что принудительное лечение не нарушает прав лиц с психическим расстройством

Суд указал, что терапия должна проводиться вплоть до излечения больных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев запрос Салехардского городского суда, пришел к выводу, что отсутствие в законодательстве максимальных сроков для принудительного психиатрического лечения лиц с серьезными расстройствами не нарушает их прав, так как терапия должна проводиться вплоть до излечения больных. Речь идет прежде всего о гражданах, совершивших преступления, клинически не отдавая себе отчет в своих действиях, следует из постановления КС РФ.

"Признать пункты "а", "в" части первой статьи 97, статьи 99 и 100, части первую и третью статьи 102 УК РФ не противоречащими Конституции РФ. <…> Выявленный в настоящем постановлении конституционно-правовой смысл является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике", - говорится в документе.

Недееспособные преступники

Поводом для проверки конституционности норм Уголовного кодекса, регулирующих вопросы принудительного лечения, стал запрос суда из Ямало-Ненецкого АО. Салехардский городской суд рассматривал два обращения из местного психоневрологического диспансера о порядке принудительного лечения.

Согласно материалам двух дел, гражданин Ф., совершивший хищение в состоянии ограниченной вменяемости, был осужден к лишению свободы условно с назначением принудительного лечения амбулаторно. Другой гражданин С. был освобожден от уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности в состоянии невменяемости, и ему назначена принудительная психиатрическая помощь в условиях стационара.

Вопросы продления и изменения принудительных мер медицинского характера в отношении этих граждан неоднократно рассматривались судом по представлению медицинской организации. При очередном таком обращении Салехардский городской суд усомнился в правильности подобных решений, так как юридически нет закрепленных предельных сроков принудительного лечения, а значит - теоретически их можно продлять бесконечно, что ведет к нарушению прав граждан. Исходя из этого, суд обратился за разъяснениями к КС РФ.

Решение КС РФ

Рассмотрев ситуацию, КС РФ подчеркнул - назначение принудительного лечения прежде всего направлено на то, чтобы предотвратить причинение больными вреда себе и окружающим. Лечение не может и не должно служить наказанием, его сроки не связаны с категорией опасности преступления и сроками наказаний в таких делах.

Сами по себе нормы УК не противоречат Конституции, несмотря на то что они не предполагают прекращения фактически бессрочного принудительного лечения. По духу, эти нормы направлены на излечение лица или улучшение его состояния.

При этом закон позволяет изменить или прекратить лечение по ряду условий: при улучшении или ухудшении психического состояния, по ходатайству медиков, уголовно-исполнительной инспекции, пациента или его близкого родственника. Для предотвращения злоупотреблений и нарушений прав граждан предусмотрен инструмент судебного контроля.