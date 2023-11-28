В Псковской области число случаев заражения ковидом выросло за неделю в 1,5 раза

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, доля детей до 18 лет среди заболевших составила более 11%

ПСКОВ, 28 ноября. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области за неделю увеличилось в полтора раза, в настоящее время на территории региона зафиксировано 312 жителей с этой инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В Псковской области [за последнюю неделю] зарегистрировано 312 случаев новой коронавирусной инфекции, в городе Пскове зарегистрировано 184 случая, что составляет 59% от общего количества заболеваний по области", - отмечается в сообщении. При этом неделю назад в регионе было выявлено 211 человек с коронавирусом.

По данным пресс-службы, доля детей до 18 лет среди заболевших составила более 11%. При этом в регионе за последнюю неделю сократилось число случаев заражения острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Оно уменьшилось на 9%.

"Выявлено 4 292 случая ОРВИ, зарегистрировано два случая лабораторно подтвержденного гриппа. В Пскове зарегистрировано 1 843 случая ОРВИ, что составляет 42,9% от общего количества заболеваний по области. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 47,7%", - говорится в сообщении.