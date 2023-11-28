В ДНР рассчитывают полностью возобновить подачу электричества менее чем за неделю

По словам главы региона Дениса Пушилина, "коммунальные службы работают над тем, чтобы вернуть еще и тепло в дома"

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 28 ноября. /ТАСС/. Подача электроэнергии, отопления и воды в Донецкой Народной Республике (ДНР) после обстрелов и непогоды полностью возобновится в течение нескольких дней. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин на первой дискуссионной площадке "Горжусь Россией", которая организована в преддверии съезда партии "Единая Россия" на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.

"Наши коммунальщики сейчас делают невозможное. У нас изначально были обстрелы, которые повредили какую-то часть инфраструктуры, и часть потребителей остались без доступа к электричеству. Потом непогода, которая принесла еще больший урон. Но сейчас у большинства потребителей электричество восстановлено. Работы продолжаются. Есть трудности. Мы понимаем, что с этим делать. Наши коммунальные службы работают над тем, чтобы вернуть еще и тепло в дома. Все в авральном режиме, но мы нацелены на то, чтобы свет, тепло и вода были восстановлены менее чем за неделю", - ответил Пушилин на вопрос ТАСС.

Украинские войска в ночь с 26 на 27 декабря нанесли удары по энергетической инфраструктуре региона. В результате обстрелов аварийные отключения электроэнергии наблюдались по всей территории республики. 27 ноября в ДНР из-за непогоды также произошло аварийное отключение электросетей. Их восстановление ведется в круглосуточном режиме.