Путин: на Западе заменяют нормальное образование "гендерными" и иными лженауками

В результате примитивными становятся и культура, и образование, сказал президент РФ

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Западные страны сейчас фактически отменяют классическое гуманитарное образование, заменяя его "гендерными" и другими лженауками, отметил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"На Западе сейчас практикуют не только политику культуры отмены, но и фактически отмену гуманитарного образования. В результате примитивными становятся и культура, и образование. Многие классические предметы просто выбрасываются из западных учебных форматов, заменяются какими-то "гендерными" или тому подобными науками, лженауками", - сказал глава государства.