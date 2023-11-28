На Ямале заболеваемость ОРВИ увеличилась почти на треть за неделю

В регионе провели 322 965 вакцинаций, среди них 215 679 взрослых и 107 286 детей

ТАСС, 28 ноября. Заболеваемость ОРВИ в Ямало-Ненецком автономном округе за неделю выросла на 27%, с 5 126 до 6 524 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"За 47-ю неделю 2023 года в округе зарегистрировано 6 524 случая ОРВИ (из них 4 498 случаев среди детского населения до 18 лет). Госпитализированы в ГБУЗ ЯНАО с диагнозом ОРВИ - 111 человек, из них 76 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала сезона выявлено 17 случаев гриппа среди населения. Среди заболевших шесть невакцинированных детей до 18 лет.

По данным на 28 ноября в регионе проведено 322 965 вакцинаций, среди них 215 679 взрослых и 107 286 детей.

За 46-ю неделю 2023 года в округе было зарегистрировано 5 126 заболевших ОРВИ, из них 3 501 случай среди детского населения до 18 лет. В государственные бюджетные учреждения здравоохранения (ГБУЗ) ЯНАО с диагнозом ОРВИ госпитализировали 108 человек, из которых 88 - дети.