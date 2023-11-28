Путин заявил, что России требуется целостная система просвещения

Как отметил президент, "школы, университеты, колледжи должны быть современными, открытыми для всего передового"

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия должна формировать целостную систему просвещения, объединяющую разные направления. Такую задачу обозначил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"Наши школы, университеты, колледжи должны быть современными, открытыми для всего передового. Нам нужна целостная система просвещения, в которой гармонично дополняют друг друга семья, система образования, национальная культура, работа детских, молодежных, спортивных, военно-патриотических организаций, широкое движение наставничества", - сказал он.

Путин назвал и еще один значимый элемент в этой системе. "Мудрое слово духовных пастырей, - пояснил он. - Оно просто необходимо".