28 ноября, 13:41,
обновлено 28 ноября, 14:02

Путин считает, что многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России

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По словам президента, на поддержку семьи должны быть ориентированы все сферы государственного управления

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России, на поддержку семьи должны быть ориентированы все сферы государственного управления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

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"Многодетность, большая семья должны стать новым образом жизни для всех народов России, а семья - это не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности. Поддержка семьи, материнства, детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления, нашу экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещение и образование, здравоохранение", - указал глава государства. 

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