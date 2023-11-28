Путин поблагодарил патриарха Кирилла за работу по духовному возрождению России

Президент РФ заявил об этом, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за неустанную работу по духовному возрождению России.

"Особые слова благодарности хочу сказать в адрес его [Всемирного русского народного собора] главы - Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Знаю, какую неустанную работу по духовному возрождению России вы проводите, как значима и весома ваша позиция", - сказал глава государства, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Путин сообщил также о присуждении патриарху премии за вклад в укрепление единства нации. "Рад сегодня именно на Всемирном русском народном соборе поздравить вас с присуждением президентской премии 2023 года за вклад в укрепление единства российской нации", - сказал президент РФ.