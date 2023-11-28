В ДНР отказались от новогодней елки в центре города из соображений безопасности

Кроме того, в республике продолжается запрет на использование пиротехники, который был введен несколько лет назад

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 28 ноября. /ТАСС/. Власти ДНР отказались от установки новогодней елки на главной площади Донецка из соображений безопасности. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в ходе первой дискуссионной площадки "Горжусь Россией", которая проходит в преддверии съезда партии "Единая Россия" на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.

"В той мере, как нам хотелось бы отпраздновать Новый год, пока мы это не будем делать исходя из мер безопасности. Любое украшение, в том числе установка елки, привлечет внимание наших граждан. Небезопасно сейчас. Поэтому ограничимся минимальным украшением наших городов и районов", - сказал Пушилин.

Кроме того, в регионе продолжается запрет на использование пиротехники, который был введен несколько лет назад.