Жители Кубани с начала года получили около 9 млн рублей соцвыплат по ипотечной программе

В пресс-службе администрации региона отметили, что участником программы могут стать жители края, имеющие в собственности не более одного жилого помещения

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Около 9 млн рублей социальных выплат получили с начала года жители Краснодарского края по региональной ипотечной программе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

"С 2020 года прием заявлений для участия в "Накопительной ипотеке" возобновили по новым условиям, за время реализации программы уже более 2 тыс. 350 человек улучшили свои жилищные условия, используя социальные выплаты, в 2023 году на счета жителей уже перечислили около 9 млн рублей", - сказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин, которого цитирует пресс-служба.

Власти напомнили, что участником программы могут стать жители края, имеющие в собственности не более одного жилого помещения. Для этого необходимо открыть вклад в одном из банков-партнеров и в течение 60 дней со дня открытия вклада подать заявление, паспорт и выписку из ЕГРН в Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка.

"Участники обязаны ежемесячно пополнять вклад минимум на 3 тыс. рублей, на специальный счет из регионального бюджета начисляют социальную выплату, ее размер - 30% от суммы ежемесячного взноса, но не более 3 тыс. рублей в месяц", - пояснили в пресс-службе. По окончании периода накопления - от одного до пяти лет - можно воспользоваться социальной выплатой для покупки жилья.