В Хабаровске спроектировали межвузовский кампус на площади 150 тыс. кв. м

Объект планируют запустить в эксплуатацию в 2026 году

ТАСС, 28 ноября. Межвузовский кампус на базе Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске спроектирован на площади 150 тыс. кв. м, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на полях третьего Конгресса молодых ученых (КМУ).

"Мы планируем строительство кампуса Тихоокеанского университета. <...> Запроектировали очень большой и современный кампус на 150 тыс. кв. м, на 45 га. Подписали региональную концессию, получили землю у федерации предварительно. Со следующего года приступим к реализации", - сказал Дегтярев.

Ранее сообщалось, что инвестиции в создание кампуса в Хабаровске превысят 25 млрд рублей. Он позволит улучшить жилищные условия студентов, переселить их из ветхих общежитий и поможет решению проблемы оттока молодых людей с Дальнего Востока. Согласована архитектурно-градостроительная концепция объект. Запустить объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.