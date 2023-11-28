Эксперт заявил о невозможности массового лечения ВИЧ пересадкой костного мозга

Основываясь на опыте использования этой технологии, можно искать подходы к терапии заболевания, уточнил главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Метод лечения ВИЧ-инфекции через пересадку костного мозга почти невозможно использовать массово, однако с его можно искать подходы к терапии заболевания. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

"У нас есть несколько случаев вылечивания [ВИЧ-инфекции], условного, конечно. Это трансплантация клеток, тех самых клеток, которые имеют дефект - отсутствие рецептора CCR5. Собственно, такие больные есть - при заболевании крови, костного мозга им пересаживают эти клетки и вылечивают тем самым не только основное заболевание, но и <...> ВИЧ-инфекцию. Таких людей единицы, но технология такая есть. Это очень дорого, это подбор донора, то есть, это использовать в качестве лечения массового практически невозможно", - сказал он в ходе прямого эфира.

Вместе с тем, основываясь на таком опыте, можно искать подходы к лечению ВИЧ, чем и занимаются научные команды по всему миру, пояснил Мазус.

Он также добавил, что вакцина против ВИЧ-инфекции еще не создана из-за того, что иммунитет "опаздывает" и не работает против этого вирусного агента.