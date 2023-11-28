Суд оштрафовал "Медиазону" за отсутствие маркировки иноагента

Штраф составил 300 тыс. рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы оштрафовал издание "Медиазона" (признано в РФ иноагентом) на 300 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента на его материалах в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным ООО "ЗП" (учредитель "Медиазоны") по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом) и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сообщили агентству.

Юридическому лицу по этой статье грозит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей штрафа.

"Медиазона" была признана иноагентом в 2021 году. По сведениям Росфинмониторинга, ООО "ЗП" в период с июня 2020 по июль 2021 года получило более 700 тыс. рублей от компании "Роксот", получающей в свою очередь иностранное финансирование от Google Ireland Limited.

В новость внесена правка (17:10 мск) - передается с уточнением суммы штрафа в цитате, верно - 300 тыс. рублей.