Патриарх Кирилл убежден, что единая идеология России не нужна

Национальная идея у страны уже есть, заявил патриарх

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Национальная идея у россиян уже есть, а единая идеология стране не нужна. Идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации, поэтому единство на такой основе может рассыпаться при неблагоприятных условиях, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации, поэтому единство на такой основе непрочно, ненадежно и может рассыпаться при неблагоприятных условиях. И наша страна на печальном историческом опыте минувшего столетия хорошо это знает. Именно с учетом отрицательного, но все же ценного опыта в действующей сегодня российской конституции закреплен запрет на установление общей государственной идеологии, обязательной для всех. В ответ на вопрошения ряда общественных сил, желающих непременно иметь некую национальную идею, могу лишь вновь повторить: она у нас и так уже есть", - сказал он на заседании Всемирного русского народного собора.

Патриарх также добавил, что у россиян "и так есть" национальная идея. Она заключается в искренней любви и преданности Родине.