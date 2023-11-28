Патриарх Кирилл заявил, что русскую традицию пытаются расшатать извне

Патриарх Московский и всея Руси поблагодарил Владимир Путина за понимание особой исторической роли православной традиции в становлении русской культуры

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Русскую традицию, включающую семейные ценности, пытаются сейчас расшатать извне, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"Сегодня традиция испытывает мощное давление, ее пытаются расшатать как изнутри, так и извне", - сказал он.

Патриарх также поблагодарил президента РФ Владимир Путина за понимание особой исторической роли православной традиции в становлении русской культуры. Глава государства принимает участие в ВРНС по видеосвязи.

"Особую признательность хотел бы выразить государственному руководству России и лично Владимиру Владимировичу Путину за неизменно большое внимание к духовной составляющей жизни народа, за понимание особой исторической роли православной традиции в становлении и развитии русской культуры и русской государственности", - добавил патриарх.