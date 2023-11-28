Патриарх Кирилл заявил, что современные миграционные процессы бросают вызов культуре РФ

Предстоятель РПЦ отметил, что трудовые мигранты должны уважать народ и традиции РФ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Современные миграционные процессы бросают серьезный вызов российской культурной традиции. Ошибочная политика в этой сфере может привести к самым печальным последствиям, такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Миграционная ситуация как болевая точка, тема миграционной ситуации в России острая и не всем приятная, но на самом деле этот вопрос крайне важен в свете сказанного о сохранении русской культуры. Современные миграционные процессы и текущий характер представляют серьезный внешний вызов нашей культурной традиции, ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для русского мира и для России как его духовно-культурного ядра", - сказал он на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора.

"Я ни в коей мере не против тех людей, которые хотят честно трудиться в нашей стране, но они должны четко понимать, что ни та прибыль, которую они приносят российским предпринимателям, ни наличие российского паспорта не освобождает их от уважения к российскому обществу, русскому народу и нашим традициям. Помимо экономической выгоды, существуют важнейшие стратегические вопросы бытия государства и общества - наши традиции, язык, законы, культура и обычаи. Ценность прибыли не может быть выше ценностей государства, готового отстаивать интересы государствообразующего народа", - отметил предстоятель РПЦ.