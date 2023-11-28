В ВОЗ сообщили о 181 атаке на систему здравоохранения в Газе с 7 октября

По данным организации, 22 медработника погибли, 59 получили ранения

ЖЕНЕВА, 28 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 181 атака совершена на инфраструктуру здравоохранения в секторе Газа начиная с 7 октября, 22 медицинских работника погибли, 59 получили ранения. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

"В секторе Газа зарегистрирована по меньшей мере 181 атака, которая привела к гибели 553 человек и ранению 707. Погибли 22 работника здравоохранения при исполнении своих обязанностей, 59 получили ранения", - отметила Харрис на брифинге в Женеве. По ее словам, от нападений пострадали 45 объектов здравоохранения, в том числе 23 больницы, получившие повреждения. Атакам подверглись 40 машин скорой помощи. При этом 23 машины получили повреждения.

Как отметила официальный представитель ВОЗ, на Западном берегу реки Иордан с 7 октября зафиксировано 183 атаки на инфраструктуру здравоохранения. Ранения получили 22 медицинских работника. В 150 случаях пострадали бригады машин скорой помощи. В 105 случаях в отношении них было применено физическое насилие, в 27 эпизодах медицинский персонал или автомобили подверглись задержанию. На территории Израиля, по данным ВОЗ, было совершено 43 нападения на систему здравоохранения. Известно о гибели 24 медиков и пациентов, 29 человек получили ранения.

Как сообщила Харрис, на севере сектора Газа сейчас только "две маленькие больницы способны принимать пациентов, однако в очень ограниченных масштабах". На юге анклава частично функционируют лишь восемь больниц. В лечебных учреждениях сектора Газа сейчас имеются 1,4 тыс. коек, тогда как до 7 октября их число достигало 3,5 тыс. ВОЗ обратила внимание на резкий рост ряда инфекционных заболеваний, включая диарею, респираторные и кожные инфекции. Число случаев диареи увеличилось в 45 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.