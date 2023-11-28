В ЯНАО приостановили работу судов на воздушной подушке из-за ветра

Речь идет о переправе Салехард - Лабытнанги

ТАСС, 28 ноября. Суда на воздушной подушке приостановили работу на переправе Салехард - Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе из-за непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Работа судов на воздушной подушке временно приостановлена в связи с усилением ветра", - говорится в сообщении.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до Салехарда, административного центра ЯНАО. Население города составляет около 50 тыс. человек. Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - на вездеходах на воздушной подушке и вертолетах.