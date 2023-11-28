На Ямале появится генетическая программа для будущих родителей и детей до трех лет

Исследования помогут выявить возможные наследственные заболевания

ТАСС, 28 ноября. Новую генетическую программу, участниками которой станут молодые семьи и дети до трех лет, запустят в Ямало-Ненецком автономном округе в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"Исследования помогут выявить возможные наследственные заболевания. Генетической программой могут воспользоваться молодые семьи с заболеваниями репродуктивной системы, мужчины с бесплодием, женщины с неоднократными замираниями плода и новорожденные, если в семье есть предыдущие дети с генетическими заболеваниями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента ТАСС сообщили, что новые исследования будут доступны с января 2024 года. В регионе внедрят неинвазивное определение резус-фактора плода, полногеномное секвенирование супружеских пар и новорожденных на выявление наследственных заболеваний - мутации генов - у будущих родителей и малышей с целью выявления редких заболеваний для своевременного лечения.

Сейчас в округе проводится неинвазивное пренатальное тестирование, которое позволяет выявить патологии развития ребенка на ранних сроках, его прошли уже более 3 тыс. женщин. С 2020 года выполнено более 8 тыс. исследований, они проводятся бесплатно.