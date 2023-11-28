ГД перенесла законопроект о наказании добровольцев за преступления против службы

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании не успела рассмотреть в первом чтении законопроект о распространении на участников добровольческих формирований уголовной ответственности за некоторые преступления против военной службы.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Поправками дополняются Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Сейчас статьей 331 УК РФ предусмотрено, что преступлениями против военной службы признаются преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. Законопроектом предлагается дополнить эту статью примечаниями.

Уточняется, что на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, распространяются отдельные положения статей УК РФ о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы, насильственных действиях в отношении него, самовольном оставлении части или места службы, дезертирстве, уклонении от исполнения обязанностей путем симуляции болезни, умышленном уничтожении или повреждении военного имущества или его уничтожении по неосторожности, а также об утрате военного имущества.

Речь идет о деяниях, совершенных в период мобилизации или военного положения, военное время либо в условиях вооруженного конфликта. Также в обозначенный период на них предлагается распространить положения статей об ответственности за нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, за нарушение правил вождения или эксплуатации машин.

Уточняется также, что для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, под военной службой понимается исполнение обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.