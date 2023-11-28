Орловские дайверы уточнили список техники на затонувшем у берегов Египта военном корабле

Специалисты клуба подводного плавания "Диво" изучали корабль на протяжении 20 лет

ТАСС, 28 ноября. Участники орловского клуба подводного плавания "Диво" внесли корректировки в исторические документы о британском военном корабле Thistlegorm, затонувшем в 1941 году у берегов Египта, выявив в ходе экспедиций редкие марки автомобилей, имевшиеся на судне. Дайверы поделились успехами в работе на встрече с главой провинции Южный Синай генералом Халедом Фудой, сообщил ТАСС директор клуба Сергей Куликов.

"Участники поделились своими успехами при изучении военного корабля Thistlegorm, затонувшего в 1941 году с грузом военной техники недалеко от побережья Египта. Первым он был найден знаменитым исследователем Мирового океана Жаком Ивом Кусто, и книг об этом корабле написано немало, но орловцы внесли свои правки. Неоднократно погружались, нашли неточности в описании, и благодаря работе в зарубежных архивах уточнили, какая именно техника была погружена на этот корабль - какие машины, вооружение. Свой вклад в историческую точность мы внесли", - сказал собеседник агентства.

Дайверы орловского клуба изучали затонувший военный корабль на протяжении 20 лет. Изначально во всех источниках указывалось, что Thistlegorm перевозил 27 автомобилей. При этом на схемах отмечено девять трехосных грузовиков, семь из них - на нижнем ярусе и два - на верхнем. В ходе исследований дайверы обнаружили, что на корабле имелись также редкие марки автомобилей, в том числе Ford WOT3 - военный вариант 1,5-тонного грузовика, построенного в 1939-1944 годах для британских ВВС.

Как отметил Куликов, за 20 лет работы клуба среди сотни экспедиций на территории России, зарубежных стран особе место занимает сотрудничество с Египтом. Накануне в Шарм-эш-Шейхе дайверы встретились с губернатором египетской провинции Южный Синай генералом Халедом Фудой и поделились с ним результатами работы. В ходе мероприятия, приуроченного ко дню рождения клуба, 80-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Египтом, дайверы подарили губернатору статуэтку в виде орла - символа Орловской области, являющейся литературной столицей России.