Современный экотехнопарк будет создан в Липецкой области

Губернатор региона Игорь Артамонов пояснил, что объект создается в соответствии с указом президента России в рамках федерального проекта "Комплексная система по обращению с ТКО"

ЛИПЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Современный экотехнопарк, который позволит вдвое снизить количество твердых коммунальных отходов, направляемых на полигоны, создается в Липецкой области. Это подразумевает соглашение о строительстве объекта, подписанное губернатором Игорем Артамоновым, гендиректором ППК "Российский экологический оператор" Денисом Буцаевым и генеральным директором компании "СтройСельхозГарант" Никитой Мыза.

"Мы уже проделали большую работу по рекультивации свалок, внедряем раздельный сбор мусора, запуск "Экотехнопарка" станет еще одним важным шагом к цивилизованному обращению с отходами и бережному отношению к природе",- сказал Артамонов по итогам подписания документа.

По его словам, для региона новый проект очень своевременный и необходимый, так как "от практики стопроцентного захоронения отходов нужно уходить". " Сортировка, переработка, вторичное использование - только современные подходы", - отметил Артамонов.

Он также пояснил, что объект создается в соответствии с указом президента России в рамках федерального проекта "Комплексная система по обращению с ТКО".

"Следующий этап - непосредственно строительство: "Экотехнопарк" появится в Липецком районе и позволит обеспечить полную сортировку поступающих туда отходов", - продолжил Артамонов, заметив, что при строительстве используют экологически нейтральные технологии, сводящие к минимуму воздействие на окружающую среду.

В свою очередь, Буцаев подчеркнул, что проект основывается на современных российских технологиях, аналогов которым по определенным позициям не имеется в том числе в ближнем зарубежье.