Патриарх Кирилл убежден, что залог процветания России в возрождении традиционной семьи

На достижение этой цели и на сбережение народа нельзя жалеть никаких ресурсов, подчеркнул патриарх

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сбережение народа и возрождение традиционной семьи являются главными условиями процветания РФ, на достижение этих целей нельзя жалеть никаких ресурсов. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"Уверен, что в наши дни именно сбережение народа, возрождение традиционной семьи - это условие выживания страны и цели, на достижение которых нужно не жалеть никаких ресурсов - ни материальных, ни интеллектуальных, ни организационных", - сказал он.

Патриарх отметил, что еще несколько десятилетий назад традиционная семья считалась естественным явлением и тогда не нужно было призывать создавать семьи и рожать детей. "Однако не в последнюю очередь благодаря внешним влияниям, транслируемым в общественном пространстве нашей страны, удается убедить определенную часть людей, что традиционная семья - устаревший пережиток", - сказал он.

Нельзя жалеть материальных средств для развития семьи, необходимо создавать полноценные условия качественной жизни для многодетных семей. В частности, помогать в получении жилья, образования и прочего, убежден глава РПЦ.

"Моя особая сердечная боль - нерешенная проблема с абортами <...>. Это без преувеличения настоящее национальное бедствие, уничтожающее будущее нашего общества, разрушающее представление о ценности жизни человека. Однако решение проблемы абортов лежит не только в плоскости законодательного запрета. Очень важно проводить просветительскую работу, в том числе и в школе, воспитывать в детях уважение к человеческой жизни, любовь к родителям, к родной стране, к нашим нравственным ценностям и идеалам", - заключил он.